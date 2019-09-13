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2019-09-13
Иранская болельщица подожгла себя в знак протеста против запрета на посещение стадионов. Футбол
ФИФА отреагировала на факт самосожжения.
Фото: www.trend.az
Накануне в Иране скончалась местная болельщица Сахар Ходаяри, которая подожгла себя в знак протеста против запрета на посещение стадионов, сообщает "Спорт-Экспресс".
В этой связи ФИФА отправит своих представителей в эту исламскую страну после гибели Сахар.
Представители ФИФА проследят за безопасностью и обеспечением доступа девушек на игру отборочного турнира Чемпионата мира-2022 против сборной Камбоджи. Матч состоится 10 октября в Тегеране.
Добавим, что в Иране действует закон, запрещающий женщинам посещать в стране стадионы и различные спортивные мероприятия.
Напомним, жену голландского футболиста прогнали со стадиона во время матча мужа в Иране.
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