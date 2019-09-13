"Милан" и "Интер" потратят годовой бюджет "Динамо" на снос "Сан-Сиро". Футбол

На месте легендарной арены построят новую.

"Милан" и "Интер" потратят годовой бюджет "Динамо" на снос "Сан-Сиро"
Фото: Musement

Миланские футбольные клубы "Интер" и "Милан" приняли окончательное решение снести стадион "Сан-Сиро", сообщает Corriere della Sera.

На месте легендарной арены "Милан" и "Интер" намерены построить современную.

При этом строительство нового стадиона обойдется итальянским клубам в 605 млн евро. А снос "Джузеппе Меацца" будет стоить 45 млн, что на несколько миллионов превышает годовой бюджет киевского "Динамо".

Примечательно, что новый стадион будет уметь менять цвета. В дни матчей Nerazzurri новая арена будет окрашена в черно-синие цвета, в дни поединков Rossoneri - в красно-черные цвета.

Отметим, что новая арена "похудеет" с 80 тысяч до 60-ти.

Стадион "Сан-Сиро" был построен в 1925 году и реконструировался в 1956-м и 1989-м годах. В 1979 году стадион был официально переименован в "Джузеппе Меацца" в честь футболиста, который входил в состав обеих итальянских сборных, выигравших Чемпионаты мира в 1934-м и 1938-м годах.

"Сан-Сиро" принимал матчи ЧМ 1934 и 1990 годов, ЧЕ-80, а также финалы Кубка европейских чемпионов (1965: "Интернационале" - "Бенфика" и 1970: "Фейеноорд" - "Селтик") и Лиги Чемпионов УЕФА (2001: "Бавария" - "Валенсия" и 2016: "Реал" - "Атлетико").

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