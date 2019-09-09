Макрон извинился перед премьер-министром Албании за конфуз, который случился перед матчем Евро-2020. Футбол

Вместо гимна Албании над "Стад-де-Франс" прозвучал гимн Андорры.

Макрон извинился перед премьер-министром Албании за конфуз, который случился перед матчем Евро-2020
Сборная Албании "высматривает" правильный гимн
Фото: screenshot

Перед матчем сборных Франции и Албании (4:1), который накануне прошел в Париже в рамках отбора Евро-2020, произошел конфуз.

Организаторы перепутали гимн Албании с Андоррой.

Футболисты албанской страны в недоумении простояли с минуту во время исполнения неизвестной им композиции.

Легким оправданием для французской стороны может быть тот факт, что Франция находится в одной группе и с албанцами, и андоррцами.

Но, на этом интересные события на "Стад-де-Франс" не закончились.

После исполнения "Марсельезы" албанцы, в знак протеста, отказались начинать поединок, пока не прозвучит правильный гимн их страны.

В итоге диктор принес глубочайшие извинения, назвав Албанию... Арменией.

The confused faces on the Albania players when they realise it’s the wrong national anthem ?pic.twitter.com/RVgRJEtTEU

— Goal (@goal) 7 сентября 2019 г.
Позже, президент Франции Эммануэль Макрон принес извинения премьер-министру Албании Эди Раме в связи с неправильным гимном накануне матча Франция – Албания.

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