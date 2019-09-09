Макрон извинился перед премьер-министром Албании за конфуз, который случился перед матчем Евро-2020. Футбол
Вместо гимна Албании над "Стад-де-Франс" прозвучал гимн Андорры.
Перед матчем сборных Франции и Албании (4:1), который накануне прошел в Париже в рамках отбора Евро-2020, произошел конфуз.
Организаторы перепутали гимн Албании с Андоррой.
Футболисты албанской страны в недоумении простояли с минуту во время исполнения неизвестной им композиции.
Легким оправданием для французской стороны может быть тот факт, что Франция находится в одной группе и с албанцами, и андоррцами.
Но, на этом интересные события на "Стад-де-Франс" не закончились.
После исполнения "Марсельезы" албанцы, в знак протеста, отказались начинать поединок, пока не прозвучит правильный гимн их страны.
В итоге диктор принес глубочайшие извинения, назвав Албанию... Арменией.
The confused faces on the Albania players when they realise it’s the wrong national anthem ?— Goal (@goal)
pic.twitter.com/RVgRJEtTEU 7 сентября 2019 г.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
09.09.2019 13:45