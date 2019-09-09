Украинка Чернышева выиграла теннисный турнир в Хорватии

Это первый титул теннисистки на турнире с призовым фондом $60 тыс.

Украинка Чернышева выиграла теннисный турнир в Хорватии
Марина Чернышева

Харьковчанка Марина Чернышева стала победительницей турнира Международной федерации тенниса (ITF) в столице Хорватии Загребе с призовым фондом $60 тыс.

В финале соревнований 20-летняя Чернышева (400-я "ракетка" мира) за 1 час 10 минут нанесла поражение 28-летней венгерке Реке-Луке Яни (276) - 6:1, 6:4, сообщает Укринформ.

Для Чернышевой это был первый финал на турнирах ITF W60 и четвертый в этом сезоне. В феврале-марте Марина выиграла два 15-тысячника в Турции и на одном стала финалисткой.

Теннисный портал Украины отмечает, что на турнире в Загребе в семи матчах (включая квалификацию) Чернышева не проиграла ни одного сета, обыграла четырех теннисисток из топ-250 - одна из них ранее занимала 60 позицию в мировой классификации.

Успех в Загребе позволит Марине подняться на более, чем на 100 позиций и впервые в карьере занять в рейтинге 280-е место.

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