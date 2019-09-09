Сборная Украины обыграла Литву в матче отбора Евро-2020. Футбол

В пяти матчах Украина набрала 13 очков и уверенно лидирует в своей отборочной группе В.

Сборная Украины обыграла Литву в матче отбора Евро-2020
Фото: ffu.ua

Сборная Украины по футболу обыграла команду Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 3:0.

Об этом сообщает Football.ua.

Победу украинцам в субботу в Вильнюсе принесли точные удары Александра Зинченко на 7-й минуте, Марлоса - на 27-й минуте и Руслана Малиновского - на 62-й минуте.

Так, в пяти матчах отбора Украина набрала 13 очков и уверенно лидирует в своей отборочной группе В.

Голы: Зинченко, 7, Марлос, 28, Малиновский, 62

Литва: Зубас - Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьев - Шимкус - Вербицкас, Зулпа, Матулявичюс (Куклис, 64), Голубицкас (Голубицкас, 52) - Черных (Лаукземис, 67).

Украина: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Зинченко, Малиновский (Безус, 79) - Ярмоленко (Цыганков, 59), Яремчук (Мораес, 66), Марлос.

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