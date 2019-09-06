Игрок "Шахтера" отказал Шевченко в предложении принять украинское гражданство

Крайний защитник "Шахтера" Исмаили поведал об интересе главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в том, чтобы бразилец принял украинское гражданство, сообщает Ua.tribuna.com.

По словам бразильца, он был вынужден отказаться по ряду факторов.

"Знаю Андрея Шевченко. Мне сделали предложение, чтобы интегрироваться в национальную команду Украины. Очень обрадовался этому вызову, ведь я мог защищать цвета страны, которая меня так хорошо приняла. Плюс предложение поступило от такого человека, как Шевченко, это вызвало у меня радость", - цитирует Исмаили издание.

"Я верю, что в Украине есть молодые игроки, которые могут выполнять эту работу. У них есть все качества, чтобы выступать за сборную Украины. Поэтому я принял лучшее решение для меня – отвергнуть предложение. К тому же я не говорю на русском и украинском языках", - подчеркнул бразилец.

Напомним, в данный момент два игрока "Шахтера" уже прошли процесс натурализации и выступают за сборную Украины - атакующий полузащитник Марлос и нападающий Мораес.