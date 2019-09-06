Гол Ярмоленко с большим отрывом лидирует в голосовании фанов "Вест Хэма" на "Лучший гол месяца"

Андрей отличился в матче против "Норвича".

Гол вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко в ворота "Норвича" (2:0) в рамках 4-го тура Английской Премьер-Лиги с большим отрывом лидирует в голосовании фанов "хаммерс" на "Лучший гол месяца", сообщается на официальном сайте "молотков".

Почти половина респондентов (45%) отдали предпочтение голу украинца.

У ближайшего преследователя – форварда Себастьяна Алле – 20%.

Добавим, что Ярмоленко забил первый гол за "Вест Хэм" с сентября прошлого года.