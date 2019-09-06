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2019-09-06
Нелепый автогол решил победителя матча Северная Ирландия – Люксембург
"Отличился" Кевин Мальже.
Фото: ua-football.com
Сборная Северной Ирландии
Защитник на 37-й минуте буквально потерял голову и с трех метров элегантно положил мяч в нижний угол собственных ворот.
Meanwhile, in Belfast, there was a ridiculous own goal in the Norn Iron-Luxembourg match— Balls.ie (@ballsdotie)
pic.twitter.com/26f8wRxAk8 5 сентября 2019 г.
Добавим, что в составе гостей все 90 минут отыграл форвард "Динамо" Жерсон Родригес.
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