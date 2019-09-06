Нелепый автогол решил победителя матча Северная Ирландия – Люксембург

"Отличился" Кевин Мальже.

Фото: ua-football.com Сборная Северной Ирландии

В товарищеском матче между сборными Северной Ирландии и Люксембурга, который состоялся накануне в Белфасте, единственный автогол игрока гостей Кевина Мальже решил исход поединка.

Защитник на 37-й минуте буквально потерял голову и с трех метров элегантно положил мяч в нижний угол собственных ворот.

Meanwhile, in Belfast, there was a ridiculous own goal in the Norn Iron-Luxembourg match pic.twitter.com/26f8wRxAk8 — Balls.ie (@ballsdotie) 5 сентября 2019 г.

Напомним, сборная Люксембурга является соперником нашей сборной по отборочной группе к Евро-2020.

Добавим, что в составе гостей все 90 минут отыграл форвард "Динамо" Жерсон Родригес.