Нелепый автогол решил победителя матча Северная Ирландия – Люксембург

"Отличился" Кевин Мальже.

 

Сборная Северной Ирландии
Фото: ua-football.com
Сборная Северной Ирландии
В товарищеском матче между сборными Северной Ирландии и Люксембурга, который состоялся накануне в Белфасте, единственный автогол игрока гостей Кевина Мальже решил исход поединка.

 

Защитник на 37-й минуте буквально потерял голову и с трех метров элегантно положил мяч в нижний угол собственных ворот.

Meanwhile, in Belfast, there was a ridiculous own goal in the Norn Iron-Luxembourg matchpic.twitter.com/26f8wRxAk8

— Balls.ie (@ballsdotie) 5 сентября 2019 г.
Напомним, сборная Люксембурга является соперником нашей сборной по отборочной группе к Евро-2020.

 

Добавим, что в составе гостей все 90 минут отыграл форвард "Динамо" Жерсон Родригес.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Игрок "Эспаньола" отметил свой гол в ворота "Зари" жестом-символом "Шахтера"Игрок "Эспаньола" отметил свой гол в ворота "Зари" жестом-символом "Шахтера"
Гонщик Ф2 Антуан Юбер погиб в результате аварии на трассе в СпаГонщик Ф2 Антуан Юбер погиб в результате аварии на трассе в Спа
Гонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-ФранкоршампГонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-Франкоршамп
"Днепр-1" - "Колос" - 2:1. 6 тур (ВИДЕО)  "Днепр-1" - "Колос" - 2:1. 6 тур (ВИДЕО)  
"Львов" - "Мариуполь" - 0:1. 6 тур"Львов" - "Мариуполь" - 0:1. 6 тур
Блок рекламы


Похожие новости
Тренер английской команды лишился пальца во время футбольного матчаТренер английской команды лишился пальца во время футбольного матча
Жену голландского футболиста прогнали со стадиона во время матча мужа в ИранеЖену голландского футболиста прогнали со стадиона во время матча мужа в Иране
Винус Уильямс во время матча со Свитолиной заказала кофе прямо на кортВинус Уильямс во время матча со Свитолиной заказала кофе прямо на корт
Игроки "Динамо" вновь имели неприятный разговор с ультрас после матча с "Олимпиком". ФутболИгроки "Динамо" вновь имели неприятный разговор с ультрас после матча с "Олимпиком". Футбол
Во время матча чемпионата Румынии к пострадавшему футболисту выехала "скорая", но потом водитель куда-то исчезВо время матча чемпионата Румынии к пострадавшему футболисту выехала "скорая", но потом водитель куда-то исчез
Главный судья матча "Челси" – "Лестер" не прибыл вовремя на "Стэмфорд Бридж" из-за нелепого случая
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
"Копенгаген" и "Црвена Звезда" пробили 22 пенальти, чтобы выявить победителя в матче Лиги Чемпионов. Футбол"Копенгаген" и "Црвена Звезда" пробили 22 пенальти, чтобы выявить победителя в матче Лиги Чемпионов. Футбол
Во время бейсбольного матча принципиальных соперников произошла массовая дракаВо время бейсбольного матча принципиальных соперников произошла массовая драка
Капитан "Фенербахче" в полуфинале Audi Cup решил покинуть поле из-за свиста фанатов. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости