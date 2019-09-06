Тренер английской команды лишился пальца во время футбольного матча

Произошел несчастный случай на производстве.

Фото: The Sun Даррен Дай

Главный тренер футбольной команды "Хайкем Таун" Даррен Дай лишился пальца после того, как полез за мячом через стадионное ограждение, сообщает Eurosport.

Инцидент произошел сразу после финального свистка матча его команды против "Иммингема".

Даррен вспомнил, что во время поединка один из мячей вылетел за пределы стадиона, и отправился на его поиски. Обнаружив, что ворота стадиона уже закрыты, коуч решил перелезть через ограду – и это решение оказалось роковым.

Специалист зацепился обручальным кольцом за забор так, что от его пальца на левой руке остались только хрящ и кость.

Даррен почти сразу был доставлен в больницу, однако эскулапам не удалось пришить палец на место.

Интересно, что Дай не только лишился пальца, но и сильно расстроил жену, т.к. сильно повредил обручальное кольцо.