Тренер английской команды лишился пальца во время футбольного матча

Произошел несчастный случай на производстве.

Даррен Дай
Фото: The Sun
Даррен Дай
Главный тренер футбольной команды "Хайкем Таун" Даррен Дай лишился пальца после того, как полез за мячом через стадионное ограждение, сообщает Eurosport.

 

Инцидент произошел сразу после финального свистка матча его команды против "Иммингема".

Даррен вспомнил, что во время поединка один из мячей вылетел за пределы стадиона, и отправился на его поиски. Обнаружив, что ворота стадиона уже закрыты, коуч решил перелезть через ограду – и это решение оказалось роковым.

Специалист зацепился обручальным кольцом за забор так, что от его пальца на левой руке остались только хрящ и кость.

Даррен почти сразу был доставлен в больницу, однако эскулапам не удалось пришить палец на место.

 

Интересно, что Дай не только лишился пальца, но и сильно расстроил жену, т.к. сильно повредил обручальное кольцо.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Игрок "Эспаньола" отметил свой гол в ворота "Зари" жестом-символом "Шахтера"Игрок "Эспаньола" отметил свой гол в ворота "Зари" жестом-символом "Шахтера"
Гонщик Ф2 Антуан Юбер погиб в результате аварии на трассе в СпаГонщик Ф2 Антуан Юбер погиб в результате аварии на трассе в Спа
Гонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-ФранкоршампГонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-Франкоршамп
"Днепр-1" - "Колос" - 2:1. 6 тур (ВИДЕО)  "Днепр-1" - "Колос" - 2:1. 6 тур (ВИДЕО)  
"Львов" - "Мариуполь" - 0:1. 6 тур"Львов" - "Мариуполь" - 0:1. 6 тур
Блок рекламы


Похожие новости
Нелепый автогол решил победителя матча Северная Ирландия – ЛюксембургНелепый автогол решил победителя матча Северная Ирландия – Люксембург
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ. ФутболИгроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ. Футбол
Жену голландского футболиста прогнали со стадиона во время матча мужа в ИранеЖену голландского футболиста прогнали со стадиона во время матча мужа в Иране
Бывший тренер донецкого "Олимпика" возглавил львовские "Карпаты". ФутболБывший тренер донецкого "Олимпика" возглавил львовские "Карпаты". Футбол
Тренер национальной сборной подтвердил возвращение Коноплянки в УкраинуТренер национальной сборной подтвердил возвращение Коноплянки в Украину
Выяснилась причина неожиданной отставки экс-главного тренера сборной Испании по футболуВыяснилась причина неожиданной отставки экс-главного тренера сборной Испании по футболу
Винус Уильямс во время матча со Свитолиной заказала кофе прямо на кортВинус Уильямс во время матча со Свитолиной заказала кофе прямо на корт
Игроки "Динамо" вновь имели неприятный разговор с ультрас после матча с "Олимпиком". ФутболИгроки "Динамо" вновь имели неприятный разговор с ультрас после матча с "Олимпиком". Футбол
Три человека были убиты во время беспорядков перед футбольным матчем чемпионата ГондурасаТри человека были убиты во время беспорядков перед футбольным матчем чемпионата Гондураса
Во время матча чемпионата Румынии к пострадавшему футболисту выехала "скорая", но потом водитель куда-то исчезВо время матча чемпионата Румынии к пострадавшему футболисту выехала "скорая", но потом водитель куда-то исчез
Последние новости
Подгружаем последние новости