Киевлянин Лев Порецкий выиграл чемпионат мира по шашкам в группе до восьми лет
Он также завоевал бронзу в программе Рапид.
В Болгарии, в городе Кранево, завершился молодежный Чемпионат мира по шашкам. Чемпионом в группе мальчиков до восьми лет стал киевлянин Лев Порецкий.
Об этом сообщил в фейсбуке тренер по шашкам в "Киевском Дворце детей и юношества" Виктор Коваленко.
"В группе мальчиков до восьми лет, в классической программе, чемпионом мира стал Лев Порецкий, Украина, г. Киев. Также он завоевал бронзу в программе Рапид (быстрые шашки)", - отметил тренер.
Он также рассказал, что Лев занимается шашками уже три года.
"Это большой успех киевской шашечной школы. Поздравляем чемпиона!", - написал тренер.
Напомним, в п2017 году году на конгрессе ФИДЕ в Турции 15-летнему украинскому шахматисту Кириллу Шевченко присвоили звание международного гроссмейстера.
Вспомним другие новости из этого раздела?
05.09.2019 11:24