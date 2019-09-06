Киевлянин Лев Порецкий выиграл чемпионат мира по шашкам в группе до восьми лет

Он также завоевал бронзу в программе Рапид.

Киевлянин Лев Порецкий выиграл чемпионат мира по шашкам в группе до восьми лет
Фото: facebook.com/victor.kovalenko

В Болгарии, в городе Кранево, завершился молодежный Чемпионат мира по шашкам. Чемпионом в группе мальчиков до восьми лет стал киевлянин Лев Порецкий.

Об этом сообщил в фейсбуке тренер по шашкам в "Киевском Дворце детей и юношества" Виктор Коваленко.

"В группе мальчиков до восьми лет, в классической программе, чемпионом мира стал Лев Порецкий, Украина, г. Киев. Также он завоевал бронзу в программе Рапид (быстрые шашки)", - отметил тренер.

Он также рассказал, что Лев занимается шашками уже три года.

"Это большой успех киевской шашечной школы. Поздравляем чемпиона!", - написал тренер.

Фото: facebook.com/victor.kovalenko

Напомним, в п2017 году году на конгрессе ФИДЕ в Турции 15-летнему украинскому шахматисту Кириллу Шевченко присвоили звание международного гроссмейстера.

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