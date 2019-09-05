Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ. Футбол

Футболисты недовольны тактикой Алексея Михайличенко.

Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Алексей Михайличенко и Вадим Евтушенко
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык в авторской передаче "Циганик Live" поведал о ситуации в киевском "Динамо".

В частности, футболисты высказали претензии тренерскому штабу, утверждает Цыганык.

"То, как команда сыграла во втором тайме с "Зарей" (2:2, прим. - LB.ua) – ни в какие ворота не лезет. После игры в раздевалке команды был достаточно серьезный разговор между футболистами и тренерским штабом. Было все непросто. И я знаю точно, что некоторые футболисты высказали претензии тренерскому штабу в том, что они не понимают, как готовятся к поединкам и что от них требует тренер. То есть, если раньше, при предыдущем тренере Хацкевиче, от них требовалась одна игра, то сейчас перед ними стоят совершенно другие требования", - заявил журналист.

"Михайличенко совсем по-другому строит игру: выход из обороны через длинную передачу. Нужно подбегать и доставать этот мяч. А для этого нужно быть функционально готовым. Сейчас в "Динамо" идет работа над физикой. И как раз тот провал во втором тайме с "Зарей" связан с тем, что команда играла на фоне больших физических нагрузок. Но самим футболистам на данном этапе нужно переучиваться, и пока им не удается найти общего мнения с главным тренером относительно того, что они должны делать.

Михайличенко – апологет тактики Лобановского. Он требует, чтобы переход из обороны в атаку был за счет длинной передачи. Это должен быть быстрый переход, никакого контроля мяча. На выход из обороны есть один пас. Это все подразумевает очень большой объем работы, и непонятно, сможет ли это все команда выполнять, готовы ли футболисты функционально. Вот этот дисбаланс и выливается в результат, который у команды есть сейчас. Насколько мне удалось узнать, среди игроков достаточно много недовольных тем, какую игру сейчас строит Михайличенко", - уверяет Цыганык.

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