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2019-09-05
Жену голландского футболиста прогнали со стадиона во время матча мужа в Иране
Супруга Кевина Янсена хотела поддержать мужа во время матча.
Инцидент случился во встрече 2-го тура иранского первенства, в рамках которой "Гол Гохар Сиржан" принимал "Сайпу" (0:0).
Отмечается, что супруга футболиста прибыла на стадион, чтобы понаблюдать за игрой своего мужа и поддержать его, однако в перерыве матча стюард потребовал от нее покинуть территорию арены, сославшись на местные обычаи.
В частности, он подчеркнул, что в Иране женщинам запрещено ходить на стадионы и на различные спортивные мероприятия.
Покинув трибуну, супруга Янсена досматривала игру из окна офиса, который располагается недалеко от арены.
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