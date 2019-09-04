Лишь 4 клуба из 12-ти Украинской Премьер-лиги потратились на летние трансферы. Футбол

С финансовой точки зрения УПЛ является одной из самых скромных европейских лиг.

Из 12 клубов, представляющих высший украинский футбольный дивизион, лишь 4 имеют расходы по статье трансферы, сообщает xsport.ua, ссылаясь на авторитетный портал Transfermarkt.

Это "Шахтер" (4 млн евро, без учета покупки Евгения Коноплянки), "Динамо" (3,25 млн), "Заря" (900 тыс. евро) и "Александрия"(250 тыс. евро).

Остальные клубы элитного дивизиона не потратили на трансферы ни копейки.

Общие затраты команд Favbet Лиги на трансферы составили 8,4 млн евро. Заработали клубы УПЛ на трансферах еще меньше – 3,4 млн евро за лето.