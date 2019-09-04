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2019-09-04
Новичок "ПСЖ" будет получать 8 миллионов евро
Нападающий Мауро Икарди существенно увеличил свою зарплату, перейдя из «Интера» в «ПСЖ».
Как сообщает Sky Italia, в Милане аргентинец получал 5 миллионов евро за сезон, а в Париже будет зарабатывать 8 миллионов, а если парижане выкупят его контракт, то сумма вырастет до 10 миллионов.
Мауро Икарди. Фото: psg.fr
При этом если Икарди вернется в «Интер» следующим летом, то в сезоне-2020/21 его зарплата снова составит 5 миллионов, а в сезоне-2021/22 вырастет до 7 миллионов.
Напомним, что Икарди продлил свой контракт перед переходом в «ПСЖ» на правах аренды.
Он обошелся парижанам в 5 миллионов евро, а выкуп прав стоит 65 миллионов.
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