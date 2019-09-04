Бывший тренер донецкого "Олимпика" возглавил львовские "Карпаты". Футбол

Руководство клуба проигнорировало заявление фанатов.

Бывший тренер донецкого "Олимпика" возглавил львовские "Карпаты"
Роман Санжар
Фото: fckarpaty.com

Новым главным тренером львовского футбольного клуба "Карпаты" стал 40-летний Роман Санжар.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Старшим тренером команды назначен Алексей Змиевский, тренером по работе с вратарями - Станислав Тищенко.

Ранее фанаты львовских "Карпат" вступили в оппозицию к руководству клуба в связи с перспективой замены главного тренера Александра Чижевского на Романа Санжара. Болельщики выступили за то, чтобы Чижевский продолжил работу с командой.

Уроженец Донецка Роман Санжар - воспитанник донецкого "Шахтера". Выступал за донецкий "Металлург", дружковский "Машиностроитель", криворожский "Кривбасс", луганскую "Зарю" и донецкий "Олимпик".

В 2013-м начал тренерскую деятельность и возглавил "Олимпик". Вместе с донецкой командой выиграл Первую лигу. Команда под руководством Санжара вышла в полуфинал Кубка Украины, приняла участие в Лиге Европы.

В октябре 2018 года Санжар покинул пост главного тренера "Олимпика".

Напомним, после 6-ти туров чемпионата Украины "Карпаты" расположились в турнирной таблице на предпоследнем месте, имея в активе 5 очков.

Донецкий "Олимпик", занимающий последнее место в турнирной таблице, накануне тоже получил нового главного тренера. Им стал испанец Винсенте Гомес, который до недавнего времени работал ассистентом главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича, уволенного с поста в середине августа.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина примет чемпионат Европы по бадминтону-2020Украина примет чемпионат Европы по бадминтону-2020
Гонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-ФранкоршампГонщик Формулы-2 Антуан Юбер погиб в результате аварии в гонке на трассе в Спа-Франкоршамп
Серия А: Первая победа "Милана" (ВИДЕО)  Серия А: Первая победа "Милана" (ВИДЕО)  
Перед чемпионским боем Ломаченко и Кэмпбелл провели открытую тренировку в ЛондонеПеред чемпионским боем Ломаченко и Кэмпбелл провели открытую тренировку в Лондоне
Винус Уильямс во время матча со Свитолиной заказала кофе прямо на кортВинус Уильямс во время матча со Свитолиной заказала кофе прямо на корт
Блок рекламы


Похожие новости
Футбольные клубы Топ-5 европейских лиг установили новый трансферный рекордФутбольные клубы Топ-5 европейских лиг установили новый трансферный рекорд
Фаны "Карпат" вступили в оппозицию к руководству клуба. ФутболФаны "Карпат" вступили в оппозицию к руководству клуба. Футбол
Тренер национальной сборной подтвердил возвращение Коноплянки в УкраинуТренер национальной сборной подтвердил возвращение Коноплянки в Украину
Израильский футболист впервые забил гол в чемпионате УкраиныИзраильский футболист впервые забил гол в чемпионате Украины
ФИФА назвал тройку претендентов на звание игрока года. ФутболФИФА назвал тройку претендентов на звание игрока года. Футбол
Роналду и Неймар в рамках рекламной кампании провели дуэль на световых мечах. ФутболРоналду и Неймар в рамках рекламной кампании провели дуэль на световых мечах. Футбол
"Олимпик" - "Шахтер" - 0:4. 6 тур. Футбол"Олимпик" - "Шахтер" - 0:4. 6 тур. Футбол
Выяснилась причина неожиданной отставки экс-главного тренера сборной Испании по футболуВыяснилась причина неожиданной отставки экс-главного тренера сборной Испании по футболу
"Динамо" и "Шахтер" оштрафованы за действия болельщиков на матче Суперкубка Украины. Футбол"Динамо" и "Шахтер" оштрафованы за действия болельщиков на матче Суперкубка Украины. Футбол
Перед матчем плей-офф Лиги Чемпионов фанаты припарковали перед стадионом танк. ФутболПеред матчем плей-офф Лиги Чемпионов фанаты припарковали перед стадионом танк. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости