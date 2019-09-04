Тренер национальной сборной подтвердил возвращение Коноплянки в Украину

В ближайшее время украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка станет игроком донецкого "Шахтера". Информацию о трансфере без уточнения клуба подтвердил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на сегодняшней пресс-конференции, пишет Football.ua.

Сейчас трансфер находится на завершающей стадии, поэтому Коноплянка пропустит тренировку национальной команды.

"Надеюсь, этот трансфер состоится, и он найдет команду, где будет играть. Он сейчас улаживает последние детали, поэтому на сегодняшней тренировке его не будет", – сказал Шевченко.

Напомним, в прошлом сезоне Коноплянка не проходил в основу "Шальке", забив один гол и отдав две результативные передачи в 21 матче во всех турнирах за "кобальтовых". Контракт 29-летнего украинца с клубом истекает в июне 2020 года.