Тренер национальной сборной подтвердил возвращение Коноплянки в Украину
Трансфер полузащитника из "Шальке" в "Шахтер" находится на завершающей стадии.
В ближайшее время украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка станет игроком донецкого "Шахтера". Информацию о трансфере без уточнения клуба подтвердил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на сегодняшней пресс-конференции, пишет Football.ua.
Сейчас трансфер находится на завершающей стадии, поэтому Коноплянка пропустит тренировку национальной команды.
"Надеюсь, этот трансфер состоится, и он найдет команду, где будет играть. Он сейчас улаживает последние детали, поэтому на сегодняшней тренировке его не будет", – сказал Шевченко.
Напомним, в прошлом сезоне Коноплянка не проходил в основу "Шальке", забив один гол и отдав две результативные передачи в 21 матче во всех турнирах за "кобальтовых". Контракт 29-летнего украинца с клубом истекает в июне 2020 года.
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