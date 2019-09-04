Депутат парламента выступит на чемпионате мира по борьбе
Жан Беленюк остается "в обойме" сборной Украины.
Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Жан Беленюк на своей странице в Инстаграме объявил состав сборной Украины по греко-римской борьбе на чемпионат мира, который пройдет с 14 по 22 сентября в Нур-Султане (бывшая Астана).
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Оголошено склад збірної команди України з греко-римської боротьби на чемпіонат світу у Нур-Султані (Казазахстан) ? 55кг Віктор Петрик ? 60кг Ленур Теміров ? 67кг Артур Політаєв ? 72кг Максим Євтушенко ? ? ? ? ? 77кг Володимир Яковлєв ? 82кг Юрій Шкрюба ? 87кг Жан Беленюк ? 98кг Микола Крисов ? ? ? 130кг Микола Кучмій
Публикация от
Beleniuk Zhan(@zhanbeleniuk)
Сам Жан будет выступать в привычной для себя категории – до 87 кг.
Состав сборной Украины:
- 55 кг - Виктор Петрик
- 60 кг - Ленур Темиров
- 67 кг - Артур Политаев
- 72 кг - Максим Евтушенко ?
- 77 кг - Владимир Яковлев
- 82 кг - Юрий Шкрюба
- 87 кг - Жан Беленюк
- 98 кг - Николай Крисов ?
- 130 кг - Николай Кучмий
Добавим, что на турнире будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио.
Напомним, в июне Беленюк завоевал "золото" на II Европейских играх-2019 в Минске.
После Олимпиады-2020 в Токио серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро-2016 планирует завершить спортивную карьеру.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
03.09.2019 10:38