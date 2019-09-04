Депутат парламента выступит на чемпионате мира по борьбе

Жан Беленюк остается "в обойме" сборной Украины.

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Жан Беленюк на своей странице в Инстаграме объявил состав сборной Украины по греко-римской борьбе на чемпионат мира, который пройдет с 14 по 22 сентября в Нур-Султане (бывшая Астана).

Сам Жан будет выступать в привычной для себя категории – до 87 кг.

Состав сборной Украины:

  • 55 кг - Виктор Петрик
  • 60 кг - Ленур Темиров
  • 67 кг - Артур Политаев
  • 72 кг - Максим Евтушенко ?
  • 77 кг - Владимир Яковлев
  • 82 кг - Юрий Шкрюба
  • 87 кг - Жан Беленюк
  • 98 кг - Николай Крисов ?
  • 130 кг - Николай Кучмий

Добавим, что на турнире будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Напомним, в июне Беленюк завоевал "золото" на II Европейских играх-2019 в Минске.

После Олимпиады-2020 в Токио серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро-2016 планирует завершить спортивную карьеру.

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