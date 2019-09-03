Израильский футболист впервые забил гол в чемпионате Украины

20-летний израильский полузащитник "Шахтера" Манор Соломон, забив один из мячей в матче с "Олимпиком" (4:0), стал игроком 57-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали в чемпионатах Украины, сообщает sport.ua.

В том числе, Соломон стал 9-м игроком в составе "горняков", кто открыл свой голевой счет, при этом представляя другое государство.

До Манора это были: нигериец Джулиус Агахова, синегалец Ассан Ндиай, поляк Мариуш Левандовски, уругваец Дамиан Родригес, чех Томаш Гюбшман, итальянец Кристиано Лукарелли, боливиец Марсело Морено и мексиканец Нери Кастильо.