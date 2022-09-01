В Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поля

Результативний удар увійшов до історії аргентинського футболу, інформує ZN.ua.

В Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поля
Гол став рекордним
© Фото из соцсетей

У матчі чемпіонату Аргентини між "Атлетіко Тукуман" та "Барракас Сентраль" було забито фантастичний гол.

23-річний атакуючий півзахисник господарів Матео Коронель вразив ворота гостей із 70 метрів.

Після розіграшу штрафного гравці "Атлетіко" перехопили м'яч, він відскочив до Матео і той без роздумів відправив круглий снаряд чітко за комірець голкіпера.

? LONG-RANGE GOLAZO ?

Could Mateo Coronel's 77-yard goal be a contender for our #Puskas list? ? pic.twitter.com/IAGvMIaWAZ

- FIFA.com (@FIFAcom) August 24, 2022

"Це божевілля, я дуже щасливий. Я не можу в це повірити, я раніше намагався зробити це кілька разів, але я не уявляв, що в мене вийде", - прокоментував гол футболіст.

Сам матч закінчився з рахунком 4:0 на користь "Атлетіко Тукуман", а цей гол став найдальшим голом в історії аргентинського футболу.

Коронель на 50 см побив попереднє досягнення, яке належало Мігелю Анхелю Гаравано і було встановлено у 1940 році.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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