В Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поля

У матчі чемпіонату Аргентини між "Атлетіко Тукуман" та "Барракас Сентраль" було забито фантастичний гол.

23-річний атакуючий півзахисник господарів Матео Коронель вразив ворота гостей із 70 метрів.

Після розіграшу штрафного гравці "Атлетіко" перехопили м'яч, він відскочив до Матео і той без роздумів відправив круглий снаряд чітко за комірець голкіпера.

? LONG-RANGE GOLAZO ?



Could Mateo Coronel's 77-yard goal be a contender for our #Puskas list? ? pic.twitter.com/IAGvMIaWAZ - FIFA.com (@FIFAcom) August 24, 2022

"Це божевілля, я дуже щасливий. Я не можу в це повірити, я раніше намагався зробити це кілька разів, але я не уявляв, що в мене вийде", - прокоментував гол футболіст.

Сам матч закінчився з рахунком 4:0 на користь "Атлетіко Тукуман", а цей гол став найдальшим голом в історії аргентинського футболу.

Коронель на 50 см побив попереднє досягнення, яке належало Мігелю Анхелю Гаравано і було встановлено у 1940 році.