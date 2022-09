В Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поля

У матчі чемпіонату Аргентини між "Атлетіко Тукуман" та "Барракас Сентраль" було забито фантастичний гол.

23-річний атакуючий півзахисник господарів Матео Коронель вразив ворота гостей із 70 метрів.

Після розіграшу штрафного гравці "Атлетіко" перехопили м'яч, він відскочив до Матео і той без роздумів відправив круглий снаряд чітко за комірець голкіпера.