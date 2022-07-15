В Еквадорі було забито рекордний гол зі своєї половини поля.

Фернандо Гайбор, який виступає за еквадорський "Індепендьєнте дель Вальє", забив феноменальний м'яч ударом зі своєї половини поля у грі з командою "Кумбая".

На 94-й хвилині гри Фернандо пробив по воротах з дистанції 70,9 метрів, встановивши новий рекорд по дальності забитого гола в еквадорському футболі.

Зазначимо, що у цьому матчі Гайбор вийшов на заміну і провів на полі лише 27 хвилин. Гра завершилася перемогою господарів із рахунком 2:0.

Цей матч проходив у рамках першого туру другого раунду чемпіонату Еквадору.