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2022-07-15
В Еквадорі було забито рекордний гол зі своєї половини поля
У країні було встановлено новий рекорд з дальності у футболі, інформує
Автором шедевра став Гайбор© скриншот видео Youtube
В Еквадорі було забито рекордний гол зі своєї половини поля.
Фернандо Гайбор, який виступає за еквадорський "Індепендьєнте дель Вальє", забив феноменальний м'яч ударом зі своєї половини поля у грі з командою "Кумбая".
На 94-й хвилині гри Фернандо пробив по воротах з дистанції 70,9 метрів, встановивши новий рекорд по дальності забитого гола в еквадорському футболі.
Зазначимо, що у цьому матчі Гайбор вийшов на заміну і провів на полі лише 27 хвилин. Гра завершилася перемогою господарів із рахунком 2:0.
Цей матч проходив у рамках першого туру другого раунду чемпіонату Еквадору.
Олексій Леонічев, ZN.ua