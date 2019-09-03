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2019-09-03
Роналду и Неймар в рамках рекламной кампании провели дуэль на световых мечах. Футбол
Звезды футбола провели вместе время вне футбола.
Фото: mundodeportivo.com
Криштиано Роналду и Неймар
По сценарию футболистам, которые предстали в образе дворян Эпохи Просвещения, пришлось из-за дамы даже поучаствовать в дуэли и на шпагах, и на световых мечах из легендарной кинофраншизы Звездные войны.
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