Роналду и Неймар в рамках рекламной кампании провели дуэль на световых мечах. Футбол

Звезды футбола провели вместе время вне футбола.

 

Криштиано Роналду и Неймар
Фото: mundodeportivo.com
Криштиано Роналду и Неймар
Португалоговорящие звездные форварды "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Ювентуса" Криштиану Роналду приняли участие в рекламе португальского ТВ-сервиса.

 

По сценарию футболистам, которые предстали в образе дворян Эпохи Просвещения, пришлось из-за дамы даже поучаствовать в дуэли и на шпагах, и на световых мечах из легендарной кинофраншизы Звездные войны.

 

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