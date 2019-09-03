Роналду и Неймар в рамках рекламной кампании провели дуэль на световых мечах. Футбол

Звезды футбола провели вместе время вне футбола.

Фото: mundodeportivo.com Криштиано Роналду и Неймар

Португалоговорящие звездные форварды "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Ювентуса" Криштиану Роналду приняли участие в рекламе португальского ТВ-сервиса.

По сценарию футболистам, которые предстали в образе дворян Эпохи Просвещения, пришлось из-за дамы даже поучаствовать в дуэли и на шпагах, и на световых мечах из легендарной кинофраншизы Звездные войны.