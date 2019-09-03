"Олимпик" - "Шахтер" - 0:4. 6 тур. Футбол

Олимпик - Шахтер - 0:4 (0:2)

Голы: Жуниор Мораэс, 13 (0:1). Соломон, 45+3 (0:2). Марлос, 60 (0:3). Жуниор Мораэс, 80 (0:4).

Фото: shakhtar.com

«Олимпик» (Донецк): Альими, Цымбалюк, Зотько, Вантух (Ксенз, 45), Завийский, Политыло, Пасич, Фабиньо (Пасич, 35), Салу, Тейшейра, Матар (Чарльз, 76).

«Шахтер» (Донецк): Пятов, Матвиенко, Исмаили (Сиприано, 80), Кривцов (Бондарь, 68), Степаненко (Коваленко, 62), Алан Патрик, Болбат, Соломон, Тете, Марлос, Жуниор Мораэс.

Предупреждения: Марлос (9), Завийский (28), Зотько (53), Бондарь (87).

Матч «Олимпика» с «Шахтером» ожидался с особым интересом. Перед игрой журналисты, эксперты и болельщики задавались главным вопросом: сумеет ли Климовский со своими помощниками вновь сотворить сенсацию и подтвердить свое реноме кризисного менеджера.

Хозяева поля подходили к поединку против чемпиона Украины понеся несколько серьезных потерь. Из-за повреждения не могли помочь своей команде защитник Егор Клименчук и полузащитник Виталий Балашов.

Но главной проблемой для «олимпийцев» было отсутствие в заявке на матч Дмитрия Гришко. Капитан получил красную карточку в матче с «Динамо». Решением тренерского штаба не попали в заявку на матч иранец Захеди Шахаб и нигериец Алию Абубакар.

Вместо Дмитрия составить пару Зотько в центре защиты Климовский доверил Цымбалюку. На флангах расположились Вантух и Евгений Пасич. Ксенз, Тейшейра, Фабиньо, Салу и Политыло составили пятерку полузащитников. Впереди цепляться за мяч должен был Матар.

Первые 10 минут прошли в равной борьбе и без опасных моментов у ворот Альими и Пятова. «Горняки» больше владели мячом, но первый опасный момент возник именно у ворот гостей. Политыло протянул мяч от центральной линии поля и пробил по воротам соперника, его удар заблокировали защитники, на подборе первым оказался Тейшейра. Удар француза метров с 20 пришолся выше ворот.

После этого эпизода чемпионы Украины взялись за дело. Уже на 13-й минуте «Шахтер» вышел вперед. Прострел с левого фланга от Исмаили, завершился ударом в касание от Марлоса в защитника. На отскоке первым оказался Мораэс который добил мяч в пустые ворота - 0:1.

После забитого гола доминирование «Шахтера» стало куда более ощутимым. «Олимпику» ничего не оставалось, как закрыться на своей половине поля и ждать шанса в контратаке. При этом успевать за скоростными и техничными футболистами гостей получалось далеко не всегда. Измаили, Соломон, Патрик, раз-за разом, оказывались в одиночестве на флангах, после чего следовали опасные прострелы.

Так, на 28-й минуте Мораэс каким-то чудом не удвоил счет, откликнувшись на передачу от Измаили. Бразильский украинец с линии вратарской площади пробил выше ворот. Еще через 2 минуты уже Альими стал на пути мяча после опасного удара Марлоса.

На 34-й минуте Климовский принял нетипичное для футбольных матчей решение, проведя раннюю замену. Тренера не устроила игра бразильца Фабиньо и вместо него на поле вышел Геннадий Пасич.

Сразу после выхода второго брата игра «олимпийцев» в атаке преобразилась. Пасич словно заразил партнеров своим настроем и желанием. Хозяевам удалось закрепиться на половине поля «Шахтера» и создать несколько неплохих моментов. В эпицентре событий дважды оказался Матар. Для начала сенегалец накрутил троих соперников и сильно пробил по воротам Пятова из-за пределов штрафной, но мяч угодил в ногу защитника.

На последних минутах тайма Тейшейра хорошим пасом едва не вывел Матара на свидание с Пятовым, но голкипер «Шахтера» вовремя вышел на перехват и ликвидировал угрозу.

А вот «Шахтер» перед самым свистком на перерыв наказал «олимпийцев» за позиционную ошибку в обороне. Зотько почему-то оказался один против двоих соперников перед своей штрафной, и «горняки» разыграли большинство. Соломон вышел один на один с Альими, легко обыграл вратаря после чего послал мяч уже в пустые ворота. На перерыв хозяева поля ушли с дефицитом в два мяча. В перерыве «Олимпик» провел вынужденную замену Вантуха на Ксенза.

Во втором тайме картина на поле не изменилась. «Шахтер» контролировал игру и создавал моменты. Получив преимущество в два мяча, «горняки» окончательно раскрепостились и начали откровенно куражиться, развлекая публику красивыми комбинациями и великолепной техникой от бразильцем.

У «Олимпика» перспективную атаку на 57-й минуте «запорол» Матар. Сенегалец получил мяч неподалеку от ворот на левом фланге, но вместо того, чтобы прострелить на набегающих партнеров почему-то решил пробить. Удар получился несильным, и Пятов спокойно забрал его в руки.

В ответной атаке «Шахтера» счет стал 0:3. Марлос обокрал защитника «Олимпика» и подключил своего партнера передачей в штрафную. Марлос спокойно уложил мяч под левую штангу.

Мог отквитать один гол на 65-й минуте Матар. После суматохи в штрафной площади гостей сенегалец нашел возможность для удара с близкого расстояния, но защита «горняков» в этот вечер действовала безошибочно. Удар был заблокирован.

На 74-й минуте в составе «Олимпика» дебютировал нигерийский новичок команды Джеффри Чарльз. Он заменил Матара. Джеффри неплохо проявил себя, несколько раз сумев зацепиться за мяч после дальних передач от партнеров. В одном из эпизодов форвард протянул мяч по правому флангу и соорудил опасный прострел, но никто из партнеров на передачу не откликнулся. Силы покинули хозяев поля.

А на 88-й минуте Жуниор Мораэс поставил точку в матче, оформив «дубль». Подачу с правого фланга нападающий воплотил в гол точным ударом головой из района одиннадцатиметровой отметки.

Мог «Шахтер» довести счет до неприличного, но Бетим Альими великолепно действовал в рамке ворот, парировав несколько сложных ударов.