Ломаченко стал обладателем трех чемпионских поясов (ВИДЕО)  

Украинец Василий Ломаченко выиграл у британца Люка Кэмпбелла и стал обладателем пояса WBC в легком весе.
 
Судьи отдали победу украинскому боксеру - 119-108, 119-108 и 118-109.
Фото Ломаченко стал обладателем трех чемпионских поясов (ВИДЕО)
Василий Ломаченко. Фото: fightnews.com
 
Бой прошел на Арене О2 в Лондоне.
 
Теперь Ломаченко обладает тремя поясами - WBA, WBO и WBC.
 

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