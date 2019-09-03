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2019-09-03
Ломаченко стал обладателем трех чемпионских поясов (ВИДЕО)
Украинец Василий Ломаченко выиграл у британца Люка Кэмпбелла и стал обладателем пояса WBC в легком весе.
Судьи отдали победу украинскому боксеру - 119-108, 119-108 и 118-109.
Василий Ломаченко. Фото: fightnews.com
Бой прошел на Арене О2 в Лондоне.
Теперь Ломаченко обладает
тремя поясами - WBA, WBO и WBC.
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