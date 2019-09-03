Ломаченко стал обладателем трех чемпионских поясов (ВИДЕО)  

Украинец Василий Ломаченко выиграл у британца Люка Кэмпбелла и стал обладателем пояса WBC в легком весе.

Судьи отдали победу украинскому боксеру - 119-108, 119-108 и 118-109.

Василий Ломаченко. Фото: fightnews.com

Бой прошел на Арене О2 в Лондоне.