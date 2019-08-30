Ребров вывел "Ференцварош" в еврокубковую осень, впервые за последние 15 лет венгерского клуба

Была обыграна литовская "Судува".

Ребров вывел "Ференцварош" в еврокубковую осень, впервые за последние 15 лет венгерского клуба
Сергей Ребров
Фото: ФК "Ференцварош"

Ответный поединок стадии плей-офф Лиги Европы между "Ференцварошем" и литовской "Судувой" сложился очень непросто для венгерского клуба.

К 11-й минуте команда Сергея Реброва проигрывала дома 0:1, что с учетом результата первого поединка (0:0), явно уменьшало Ференцварошу шансы пройти в групповой этап турнира.

Первый тайм все же хозяева выиграли 2:1, однако гол гостей на 64-й минуте вновь поставил дружину украинского специалиста в трудное положение, из которого она с честью вышла.

Голы на 66-й и 90+6 минуте (с пенальти) позволили "Ференцварошу" не только выиграть матч 4:2, но и впервые за 15 лет клуба завоевать путевку в групповой этап еврокубков.

В последний раз Fradi выступали в групповом этапе еврокубка еще в сезоне-2004/05. Тогда венгерская команда заняла последнее место в группе Кубка УЕФА, выступая с "Фейеноордом", "Шальке", "Базелем" и "Хартсом".

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Усик отказался биться с россиянином Федосовым из-за политикиУсик отказался биться с россиянином Федосовым из-за политики
Серия А: "Фиорентина" и "Наполи" забили 7 мячей (ВИДЕО)  Серия А: "Фиорентина" и "Наполи" забили 7 мячей (ВИДЕО)  
Стали известны финансовые требования Неймара к "Барселоне" и "Реалу". ФутболСтали известны финансовые требования Неймара к "Барселоне" и "Реалу". Футбол
18-летняя украинка Билодид стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо18-летняя украинка Билодид стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо
Футболисты "Барселоны" возмущены тем, как президент клуба ведет переговоры по НеймаруФутболисты "Барселоны" возмущены тем, как президент клуба ведет переговоры по Неймару
Блок рекламы


Похожие новости
Ярмоленко впервые после тяжелой травмы вышел в основе "Вест Хэма". ФутболЯрмоленко впервые после тяжелой травмы вышел в основе "Вест Хэма". Футбол
Футболисты "Барселоны" возмущены тем, как президент клуба ведет переговоры по НеймаруФутболисты "Барселоны" возмущены тем, как президент клуба ведет переговоры по Неймару
Сборная Украины в матче с Нигерией впервые сыграет в необычном для себя комплекте формы. ФутболСборная Украины в матче с Нигерией впервые сыграет в необычном для себя комплекте формы. Футбол
Спустя всего 4 тура со старта сезона уволен главный тренер клуба УПЛ, - СМИСпустя всего 4 тура со старта сезона уволен главный тренер клуба УПЛ, - СМИ
Сборная Украины впервые в истории сыграет с трехкратным чемпионом Африки. ФутболСборная Украины впервые в истории сыграет с трехкратным чемпионом Африки. Футбол
"Манчестер Сити" презентовал ретро-форму в честь 125-летия клуба, в которой он выступит в матче Суперкубка Англии. Футбол"Манчестер Сити" презентовал ретро-форму в честь 125-летия клуба, в которой он выступит в матче Суперкубка Англии. Футбол
Впервые в истории Украинской Премьер-лиги главный тренер получил желтую карточку. ФутболВпервые в истории Украинской Премьер-лиги главный тренер получил желтую карточку. Футбол
"Заря" требует от бразильского клуба 1,5 млн евро за игрока, которого никогда в клубе не было. Футбол"Заря" требует от бразильского клуба 1,5 млн евро за игрока, которого никогда в клубе не было. Футбол
Впервые футболист "Динамо" стал серебряным призером Копа АмерикаВпервые футболист "Динамо" стал серебряным призером Копа Америка
Украинский футболист венгерского "Халадаша": завтра играем с "Краснодаром", одна москальская рожа ляжетУкраинский футболист венгерского "Халадаша": завтра играем с "Краснодаром", одна москальская рожа ляжет
Последние новости
Подгружаем последние новости