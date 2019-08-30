"Манчестер Юнайтед" будет платить своему игроку 300 тыс. фунтов в неделю, чтобы он играл за "Интер", - СМИ

Алексис Санчес перешел в миланский клуб.

Сага с трансфером форварда "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса завершена, по крайней мере, на этот сезон.

Чилиец на правах аренды перешел в "Интер", сообщается на официальный Twitter миланского клуба.

Камнем преткновения в переговорах двух клубов была непомерная, как по итальянским меркам, зарплата Алексиса, достигавшая со всевозможными бонусами 500 тыс. фунтов в неделю.

В итоге, по утверждению источников, "красные дьяволы" взяли на себя большую часть оклада Санчеса – 300 тыс. фунтов.

В прошлом сезоне 30-летний Санчес провел 27 матчей за "МанЮнайтед", отметившись лишь двумя голами и 3 результативными передачами.

Добавим, что чилиец в Интере воссоединился со своим бывшим партнером по МЮ – бельгийцем Ромелу Лукаку, за которого Nerazzurri заплатили порядка 80 млн евро.

В первом матче нового сезона "Интер" дома обыграл "Лечче" (4:0). Следующий поединок команда Антонио Конте проведет 1 сентября на выезде против "Кальяри".

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