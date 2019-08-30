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2019-08-30
Игрок "Эспаньола" отметил свой гол в ворота "Зари" жестом-символом "Шахтера"
Факундо Феррейра не забыл о своем прошлом в составе "горняков".
Фото: скриншот
Накануне луганская "Заря" в ответном матче стадии плей-офф Лиги Европы против "Эспаньола" (2:2) не смогла ликвидировать гандикап в 2 мяча, полученный в первом поединке в Барселоне (1:3).
Одним из авторов мячей в составе каталонской команды был Факундо Феррейра, который открыл счет в поединке на "Славутич-Арене" в Запорожье.
При этом аргентинец после забитого гола неожиданным образом отпраздновал взятие ворот луганчан. После гола Феррейра скрестил руки, показывая молотки, которые являются символом "Шахтера".
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