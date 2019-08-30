Выяснилась причина неожиданной отставки экс-главного тренера сборной Испании по футболу

Бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике потерял дочь .

9-летняя Ксана в течение 5-ти месяцев боролась с онкологией (у нее была обнаружена остеосаркома), но так и не смогла ее победить.

Фото: Twitter

"Наша дочь Ксана скончалась сегодня днем в возрасте девяти лет после пяти напряженных месяцев борьбы с остеосаркомой. Мы благодарим всех, кто проявил любовь к нам в эти непростые для нас дни. Также благодарим персонал больниц Сан-Хуан-де-Деу и Сан-Пау за его самоотверженность и лечение, врачей и медсестер. Особо хотим упомянуть коллектив священников Сан-Хуан-де-Деу. Мы будем очень по тебе скучать, но будем каждый день напоминать о нашей жизни в надежде, что в будущем мы встретимся снова. Ты будешь нашей звездой, которая ведет нашу семью", - цитирует Энрике Marca.

Напомним, 26 марта Луис Энрике неожиданно отказался от руководства сборной в матче против Мальты.

Почти три месяца спустя, 19 июня, он неожиданно объявил о своей отставке с должности главного тренера сборной.

В кратком письме, в котором, не вдаваясь в подробности, он поблагодарил испанскую Федерацию футбола, игроков, сотрудников и средства массовой информации за поведение в последние месяцы и понимание.