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2019-08-30
Выяснилась причина неожиданной отставки экс-главного тренера сборной Испании по футболу
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь.
Бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике потерял дочь .
9-летняя Ксана в течение 5-ти месяцев боролась с онкологией (у нее была обнаружена остеосаркома), но так и не смогла ее победить.
Фото: Twitter
Напомним, 26 марта Луис Энрике неожиданно отказался от руководства сборной в матче против Мальты.
Почти три месяца спустя, 19 июня, он неожиданно объявил о своей отставке с должности главного тренера сборной.
В кратком письме, в котором, не вдаваясь в подробности, он поблагодарил испанскую Федерацию футбола, игроков, сотрудников и средства массовой информации за поведение в последние месяцы и понимание.
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