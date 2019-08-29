"Динамо" и "Шахтер" оштрафованы за действия болельщиков на матче Суперкубка Украины. Футбол

Сумма штрафа составила 200 тыс. грн.

Фото: Николай Бочко

"Динамо" и "Шахтер" оштрафованы на 200 тыс. гривен каждый за неподобающее поведение болельщиков на матче за Суперкубок Украины между этими командами.

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает официальный сайт ассоциации.

Также за ненадлежащую организацию поединка за Суперкубок оштрафована Украинская Премьер-лига (УПЛ). Сумма штрафа составила 100 тыс. гривен.

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