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2019-08-29
"Динамо" и "Шахтер" оштрафованы за действия болельщиков на матче Суперкубка Украины. Футбол
Сумма штрафа составила 200 тыс. грн.
Фото: Николай Бочко
"Динамо" и "Шахтер" оштрафованы на 200 тыс. гривен каждый за неподобающее поведение болельщиков на матче за Суперкубок Украины между этими командами.
Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает официальный сайт ассоциации.
Также за ненадлежащую организацию поединка за Суперкубок оштрафована Украинская Премьер-лига (УПЛ). Сумма штрафа составила 100 тыс. гривен.
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