"Динамо" и "Шахтер" оштрафованы за действия болельщиков на матче Суперкубка Украины. Футбол

Сумма штрафа составила 200 тыс. грн.

"Динамо" и "Шахтер" оштрафованы на 200 тыс. гривен каждый за неподобающее поведение болельщиков на матче за Суперкубок Украины между этими командами.

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает официальный сайт ассоциации.

Также за ненадлежащую организацию поединка за Суперкубок оштрафована Украинская Премьер-лига (УПЛ). Сумма штрафа составила 100 тыс. гривен.