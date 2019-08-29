Защитником "Динамо" заинтересовался клуб экс-наставника "Шахтера"

Никита Бурда может переехать из столицы Украины в столицу Италии.

Центральный защитник киевского "Динамо" Никита Бурда интересен римской "Роме", которую в настоящий момент тренирует экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, сообщает La Roma 24.

За оставшееся до закрытия трансферного окна время, "волки" должны сделать свой выбор на позицию центрального защитника между игроком "Манчестер Юнайтед" Крисом Смоллингом, "Ювентуса" – Даниеле Ругани и Бурдой.

По утверждению источника, в кандидатуре украинца заинтересован лично Фонсека.

Однако "Рома" пока не делала официального запроса в "Динамо" касательно перехода Бурды.