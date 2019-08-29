Украина примет чемпионат Европы по бадминтону-2020

В 2019 году в Киеве состоялся конгресс Европейской конфедерации бадминтона.

Украина примет чемпионат Европы по бадминтону-2020

Украина получила право принимать европейское первенство по бадминтону в 2020 году.

Официальное подписание договора о проведении соревнований в Украине 28 августа подписали генсек Европейской Конфедерации бадминтона Брайан Агербак и президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.

Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета Украины.

Европейское первенство по бадминтону Украина примет впервые. В 2019 году в Киеве состоялся конгресс Европейской конфедерации бадминтона.

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