Офис компании президента Федерации бокса Украины обстреляли из гранатомета

Zaxid.net . Офис компании «Мостобуд», принадлежащей президенту Федерации бокса Украины Владимиру Продивусу, обстреляли из гранатомета, информирует

Владимир Продивус. Фото: fbu.org.ua

Как отмечается, поврежден фасад здания, выбиты окна, пострадавших нет. Инцидент оценивается как террористический акт, возбуждено уголовное дело.

Гранатомет с боевыми зарядами обнаружен во Львове недалеко от отеля «Львов», который также принадлежит Продивусу.