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2019-08-28
Офис компании президента Федерации бокса Украины обстреляли из гранатомета
Офис компании «Мостобуд», принадлежащей президенту Федерации бокса Украины Владимиру Продивусу, обстреляли из гранатомета, информирует
Zaxid.net.
Владимир Продивус. Фото: fbu.org.ua
Как отмечается, поврежден фасад здания, выбиты окна, пострадавших нет. Инцидент оценивается как террористический акт, возбуждено уголовное дело.
Гранатомет с боевыми зарядами обнаружен во Львове недалеко от отеля «Львов», который также принадлежит Продивусу.
По словам Продивуса, в случившемся могут быть замешены соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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