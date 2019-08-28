Игроки "Динамо" вновь имели неприятный разговор с ультрас после матча с "Олимпиком". Футбол

В матче 5-го тура Favbet Лиги "Динамо" на НСК "Олимпийский" не смогли обыграть замыкавший турнирную таблицу "Олимпик" 1:1.

После поединка киевляне, как обычно, подошли к трибуне своих фанов поблагодарить их за поддержку в матче.

Футболистам пришлось выслушать каскад критики в свой адрес.

Однако встреча завершилась на мажорной ноте.

Напомним, у капитана "Динамо" Виктора Цыганкова произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге".

На видео слышна ненормативная лексика: