Серия пенальти между Бразилией и Парагваем определила первого полуфиналиста Копа Америка-2019. Футбол
Нервы бразильских футболистов оказались несколько крепче.
На полях Бразилии стартовала стадия четвертьфиналов Копа Америки-2019.
Хозяева турнира встречались с командой Парагвая.
Для "селесао" поединок получился тяжелейшим. Подопечные Тите столкнулись с крайне неуступчивым соперником, выстроившим насыщенную оборону, вскрыть которую бразильцы с игры так и не смогли 0:0.
Всё решила серия пенальти, которую выиграла сборная Бразилии 4:3.
Сегодня состоится матч между потенциальными соперниками хозяев по полуфиналу – аргентинцами и венесуэльцами.
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28.06.2019 10:11