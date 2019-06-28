Серия пенальти между Бразилией и Парагваем определила первого полуфиналиста Копа Америка-2019. Футбол

На полях Бразилии стартовала стадия четвертьфиналов Копа Америки-2019.

Хозяева турнира встречались с командой Парагвая.

Для "селесао" поединок получился тяжелейшим. Подопечные Тите столкнулись с крайне неуступчивым соперником, выстроившим насыщенную оборону, вскрыть которую бразильцы с игры так и не смогли 0:0.

Всё решила серия пенальти, которую выиграла сборная Бразилии 4:3.

Сегодня состоится матч между потенциальными соперниками хозяев по полуфиналу – аргентинцами и венесуэльцами.