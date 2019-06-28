Европейские игры: Украина завоевала золотую медаль в гребле на байдарках

Это шестое "золото" нашей команды на Играх.

 

Мария Повх и Людмила Кулиновская
Фото: НОК
Мария Повх и Людмила Кулиновская
На II Европейских играх в Минске женский украинский дуэт Мария Повх/Людмила Куклиновская завоевали золотую медаль в парной гребле на байдарках на дистанции 200 метров, показав результат в 44.781 сек.

 

"Серебро" в активе немецкого тандема Фрациски Йоф и Тины Дьеце (44.961), а бронзовые медали у хозяек турнира Волги Худженко и Марины Литвинчук (45.073).


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