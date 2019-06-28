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2019-06-28
Европейские игры: Украина завоевала золотую медаль в гребле на байдарках
Это шестое "золото" нашей команды на Играх.
Фото: НОК
Мария Повх и Людмила Кулиновская
"Серебро" в активе немецкого тандема Фрациски Йоф и Тины Дьеце (44.961), а бронзовые медали у хозяек турнира Волги Худженко и Марины Литвинчук (45.073).
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