Клуб Украинской Премьер-лиги хочет переехать в другой город

Донецкий "Олимпик" не прочь сменить прописку.

Клуб Украинской Премьер-лиги хочет переехать в другой город
Владислав Гельзин
Фото: Олимпик

Сейчас донецкий "Олимпик" базируется в Киеве. Однако президент клуба Владислав Гельзин признался, что клуб ищет возможности перебраться в другой город:

"Мы бы были рады переехать в другой город. Я двумя руками за. Но пока нет такого города, который бы соответствовал во всем - и стадион, и инфраструктура, и тренировочный процесс чтобы там можно было наладить. Если кто-то нам предложит – пожалуйста, я готов к диалогу, чтобы мы переехали в тот город, где нас ждут. Я заявляю общественности всеукраинской о том, что я ищу этот город, ищу возможности", - цитирует Гельзина sport.ua.

"Но для этого не просто нужны хотелки болельщиков или городов – для этого нужна инфраструктура, чтобы клуб выступал на стадионе, который соответствует всем нормам регламента Премьер-лиги. А у нас стоит задача выйти в Лигу Европы - нужно, чтобы мы могли настроить там тренировочный процесс", - уточнил президент клуба.

Напомним, по итогам прошедшего сезона "Олимпик" занял 9-е место в Украинской Премьер-лиге.


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