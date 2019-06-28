Копилка сборной Украины на Европейских играх пополнилась двумя серебряными медалями
Отличились мужские пары на байдарке и каноэ.
Количество медалей, завоеванных сборной Украины на II Европейских играх, перевалило на третий десяток.
Украинская команда по гребле на байдарке и каноэ завоевала свои первые медали на Играх.
Сперва отличилась байдарка-двойка в составе Александра Сыромятникова и Олега Кухарика, которая завоевала "серебро" на дистанции 1000 метров.
Повторил результат Сыромятникова и Кухарика тандем каноистов в составе Юрия Вандюка и Андрея Рыбачка на той же дистанции в 1 км.
Таким образом, это были 20-я и 21-я медали Украины на Европейских играх в столице Беларуси.
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