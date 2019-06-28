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2019-06-28
Медальный зачет Европейских игр 2019: Украина сдает позиции
Нашу команду обошли итальянцы.
Нашу команду обошла сборная Италии, представители которой имеют в своем активе на одно золото больше, чем украинцы.
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