Медальный зачет Европейских игр 2019: Украина сдает позиции

Нашу команду обошли итальянцы.

На II Европейских играх, которые проходят на спортивных аренах Минска, завершился очередной соревновательный день, по итогам которого сборная Украины опустилась на 5-е место в медальном зачете.

Нашу команду обошла сборная Италии, представители которой имеют в своем активе на одно золото больше, чем украинцы.


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