Новостей.COM ⇒ Спорт

Медальный зачет Европейских игр 2019: Украина сдает позиции Нашу команду обошли итальянцы. На II Европейских играх , которые проходят на спортивных аренах Минска, завершился очередной соревновательный день, по итогам которого сборная Украины опустилась на 5-е место в медальном зачете. Нашу команду обошла сборная Италии, представители которой имеют в своем активе на одно золото больше, чем украинцы.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.