На Копа Америка футболист сборной Чили подножкой помог стюардам словить выбежавшего на поле фана

На Копа Америка-2019 заключительный матч в группе С между сборными Чили и Уругвая (0:1) был прерван на 2 минуты выбежавшим на поле фанатом, который по ходу движения надел на себя маску петуха в цветах уругвайского флага.

Отметим, что забег продолжался довольно долго, стюардам никак не удавалось настичь беглеца, пока за дело не взялся защитник чилийской сборной Гонсало Хара.

Гонсало привычной для себя профессиональной подножкой сбил "неприятеля" с ног.