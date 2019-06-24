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Клуб Английской Премьер-Лиги предложило 14 млн евро за динамовца Супрягу, - СМИ "Астон Вилла" видит в Супряге перспективу. Владислав Супряга Фото: twitter Новичок Английской Премьер-Лиги клуб "Астон Вилла" в летнюю трансферную кампанию собирается усилиться за счет возможного приобретения форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги, сообщает dynamo.kiev.ua. Клуб из Бирмингема готов заплатить 14 млн евро, чтобы заполучить нападающего "Динамо", уточняет издание. Ранее сообщалось, что руководство стамбульского "Фенербахче" отказалось от претензий на Супрягу, после того, как киевский клуб озвучил цену за чемпиона мира-2019 в составе молодежной сборной Украины, в размере 13 млн евро.

LB.ua

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