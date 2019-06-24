На женском Чемпионате мира-2019 футболистки сборной Камеруна во время матча обвинили ФИФА в расизме

В матче 1/8 финала женского Чемпионата мира между Англией и Камеруном (3:0) случился скандальный эпизод с участием системы VAR.

При счете 1:0 в пользу европеек в ворота сборной Камеруна влетел второй мяч, но арбитр встречи его не засчитал. Однако, после просмотра видеоповтора гол все же был засчитан. Случилось это на 45+4 минуте.

Футболистки сборной Камеруна, уходя на перерыв в подтрибунном помещении обвинили судью встречи и ФИФА в расизме, сообщает Daily Mail.

Некоторые девушки не хотели выходить на второй тайм, отмечает издание.

Во втором тайме Камерун забил ответный гол, но мяч не был засчитан из-за офсайда. Африканских футболисток смутил и этот эпизод.

Обзор матча Англия – Камерун – на официальном сайте ФИФА.