На женском Чемпионате мира-2019 футболистки сборной Камеруна во время матча обвинили ФИФА в расизме
Африканская команда проиграла матч плей-офф англичанкам.
В матче 1/8 финала женского Чемпионата мира между Англией и Камеруном (3:0) случился скандальный эпизод с участием системы VAR.
При счете 1:0 в пользу европеек в ворота сборной Камеруна влетел второй мяч, но арбитр встречи его не засчитал. Однако, после просмотра видеоповтора гол все же был засчитан. Случилось это на 45+4 минуте.
Футболистки сборной Камеруна, уходя на перерыв в подтрибунном помещении обвинили судью встречи и ФИФА в расизме, сообщает Daily Mail.
Некоторые девушки не хотели выходить на второй тайм, отмечает издание.
Во втором тайме Камерун забил ответный гол, но мяч не был засчитан из-за офсайда. Африканских футболисток смутил и этот эпизод.
Обзор матча Англия – Камерун – на официальном сайте ФИФА.
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