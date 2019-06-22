"Шальке" снизил цену на Коноплянку, чтобы осуществить трансфер в "Фенербахче"

Немцы не видят Евгения Коноплянку в своих рядах.

Украинский легионер "Шальке-04" Евгений Коноплянка близок к переходу в "Фенербахче", сообщает Superhaber.tv.

Переговоры, которые изначально протекали вяло из-за вопроса стоимости игрока сборной Украины, получили дополнительный импульс.

Первоначально немецкий клуб просил за Евгения 5 млн евро, что по мнению руководства стамбульского клуба было завышенным требованием - "Фенербахче" был готов ответить лишь 3 миллионами.

После длительного обсуждения гельзенкирхенцы согласились снизить цену на один миллион, отмечает издание.

Ожидается, что в итоге турецкий клуб пойдет навстречу предложению "Шальке".

С самим вингером у стамбульского клуба уже достигнуто соглашение по условиям личного контракта. Коноплянка должен подписать с "Фенербахче" трехлетний контракт с зарплатой 3 млн евро в год.

Коноплянка зарабатывает 2,6 млн евро после уплаты налогов в Гельзенкирхене и не имеет достаточно игрового времени - в прошедшем сезоне 29-летний вингер принял участие в 21 матче команды во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

Напомним, Коноплянка перешел в "Шальке" летом 2017 года из "Севильи" за 12,5 млн евро. "Фенербахче" занял 6-е место в чемпионате Турции и не попал в еврокубки.

"Шальке" финишировал в Бундеслиге 14-м.