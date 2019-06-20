5-кратный чемпион НБА на домашней арене установил писсуар в честь своего экс-игрока: какие заслуги - такой и памятник

Том Толберт благожелательно воспринял своеобразный подарок.

Руководство 5-кратных чемпионов НБА - "Голден Стэйт Уорриорз" на своей новой арене Chase Centre одобрило установку необычного памятника в честь одного из своих экс-игроков.

Фото: chasecenter.com Том Толберт на "госприемке памятника"

Финалист нынешнего сезона в туалете установил писсуар, посвятив его Тому Толберту, выступавшему за клуб с 1989 по 1992 годы, сообщается на официальном сайте арены.

Согласно пресс-релизу, Толберт когда-то в шутку попросил статую в свою честь, и руководство клуба с пониманием отнеслось к "пожеланию трудящихся", но судя по заслугам баскетболиста, заработал он только на писсуар.