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2019-06-20
5-кратный чемпион НБА на домашней арене установил писсуар в честь своего экс-игрока: какие заслуги - такой и памятник
Том Толберт благожелательно воспринял своеобразный подарок.
Руководство 5-кратных чемпионов НБА - "Голден Стэйт Уорриорз" на своей новой арене Chase Centre одобрило установку необычного памятника в честь одного из своих экс-игроков.
Фото: chasecenter.com
Том Толберт на "госприемке памятника"
Согласно пресс-релизу, Толберт когда-то в шутку попросил статую в свою честь, и руководство клуба с пониманием отнеслось к "пожеланию трудящихся", но судя по заслугам баскетболиста, заработал он только на писсуар.
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