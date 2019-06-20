ФИФА рассматривает вариант переноса Чемпионата мира из Катара, - СМИ. Футбол
Всё из-за коррупционного скандала.
Таким образом, ЧМ-2022 может пройти не в Катаре.
Напомним, выборы страны-хозяйки мирового первенства по футболу 2022 года прошли 2 декабря 2010 года в Цюрихе.
В настоящее время ФИФА проводит секретные встречи для поиска страны, которая готова принять чемпионат, отмечает издание.
Добавим, что на право принимать ЧМ-2022, помимо Катара, претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.
Недавно стало известно, что экс-президента УЕФА Мишеля Платини взяли под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022. После допроса француз был отпущен.
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