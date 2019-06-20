Погба получит бонус 4 млн фунтов за преданность "Манчестер Юнайтед" даже если покинет клуб
Таковы условия контракта.
Лидер "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заработает 3,78 млн фунтов (около 4, 23 млн евро) за преданность своему клубу, несмотря на то что француз по-прежнему жаждет покинуть стан манкунианцев, сообщает Daily Mail.
При этом желание уйти не помешает Погба получить бонус - для этого ему нужно выполнить одно условие, а именно числиться игроком "Манчестер Юнайтед" к 1 июля.
В прошлом году аналогичный бонус для французского хавбека, который предусмотрен контрактом, составил 3,46 млн фунтов, отмечает издание.
Напомним, МЮ хочет предложить Погба контракт с зарплатой 500 тыс. фунтов в неделю.
В минувшем сезоне 26-летний игрок в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 - с пенальти), а также 9 результативных передач.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
19.06.2019 10:20