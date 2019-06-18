Игрок молодежной сборной Украины заинтересовал "Милан", - СМИ
У Виталия Миколенко есть перспективы трансфера на "Сан-Сиро".
Защитник "Динамо", молодедной и национальной сборной Украины Виталий Миколенко заинтересовал "Милан", сообщает xsport.ua, ссылаясь на Sky Sport Italia.
В итальянском клубе обсудили трансфер украинского игрока. 20-летний защитник - один из вариантов усиления позиции левого защитника, уточняет издание.
Конкурентом Миколенко по позиции является защитник "Ромы" Мариу Руй, за которого "волки" потребовали 13 млн евро.
Контракт Миколенко с "Динамо" рассчитан до 2023 года.
В прошлом сезоне он отыграл 32 матча, забив один мяч и сделав 5 ассистов. Также на его счету 5 матчей за сборную Украины.
Отметим, что Виталий в последний момент был исключен из состава молодежной сборной и не принял участие на триумфальном для Украины молодежном Чемпионате мира из-за полученной травмы.
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18.06.2019 18:07