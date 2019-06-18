Болельщики определили Топ-10 главных злодеев в спорте. Футбол
Луис Суарес вне конкуренции.
Слушатели подкаста ESPN выбрали десятку главных злодеев в мировом спорте. Первое место занял уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес сообщает "Спорт-Экспресс".
Он неоднократно был уличен в симуляции на поле, а также в неспортивном поведении, включая такие нетрадиционные, как для футбола нарушения, как укусы соперника, причем неоднократные.
Также в тройку вошли бывший футболист ряда английских клубов Джоуи Бартон, славящийся агрессивным поведением, а также боксер Майк Тайсон.
Отметим попадание в номинацию экс-главного тренера "Порту", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.
Всего в списке – 7 футболистов, 2 боксера и 1 игрок в крикет.
Полностью десятка спортивных злодеев выглядит следующим образом:
- Луис Суарес (футбол)
- Джоуи Бартон (футбол)
- Майк Тайсон (бокс)
- Жозе Моуриньо (футбол)
- Диегу Коста (футбол)
- Флойд Мейвезер (бокс)
- Серхио Рамос (футбол)
- Дэвид Уорнер (крикет)
- Диего Марадона (футбол)
- Рой Кин (футбол)
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