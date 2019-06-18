Болельщики определили Топ-10 главных злодеев в спорте. Футбол

Луис Суарес вне конкуренции.

Болельщики определили Топ-10 главных злодеев в спорте
Луис Суарес
Фото: liverpoolecho.co.uk

Слушатели подкаста ESPN выбрали десятку главных злодеев в мировом спорте. Первое место занял уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес сообщает "Спорт-Экспресс".

Он неоднократно был уличен в симуляции на поле, а также в неспортивном поведении, включая такие нетрадиционные, как для футбола нарушения, как укусы соперника, причем неоднократные.

Также в тройку вошли бывший футболист ряда английских клубов Джоуи Бартон, славящийся агрессивным поведением, а также боксер Майк Тайсон.

Отметим попадание в номинацию экс-главного тренера "Порту", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Всего в списке – 7 футболистов, 2 боксера и 1 игрок в крикет.

Полностью десятка спортивных злодеев выглядит следующим образом:

  1. Луис Суарес (футбол)
  2. Джоуи Бартон (футбол)
  3. Майк Тайсон (бокс)
  4. Жозе Моуриньо (футбол)
  5. Диегу Коста (футбол)
  6. Флойд Мейвезер (бокс)
  7. Серхио Рамос (футбол)
  8. Дэвид Уорнер (крикет)
  9. Диего Марадона (футбол)
  10. Рой Кин (футбол)


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