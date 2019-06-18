В Кубке Макао команды, протестуя против снятия сборной с отбора на ЧМ-2022, забили 39 голов в одном матче. Футбол
Рекорд результативности команд Hang Sai и Tak Chun Ka I вряд ли кому-то удастся превзойти.
В матче забивали даже вратари, которые к своим прямым обязанностям относились "спустя рукава", не реагируя на удары в свои ворота.
При этом футболисты аплодировали соперникам, когда они забивали голы в их ворота, отмечает издание.
Таким образом команды выразили протест против решения Футбольной ассоциации Макао снять национальную команду из отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре.
Полиция Макао уже начала расследование по факту скандального матча.
Отметим, сборная Макао должна была играть ответный матч отбора ЧМ-2022 против команды Шри-Ланки на выезде. Однако Футбольная ассоциация запретила футболистам отправиться на матч с островным государством по соображениям безопасности и потребовала провести поединок на нейтральной территории. Протест был отклонен.
Недавно в Шри-Ланке состоялись террористические атаки, в результате которых 250 человек погибли и 500 получили ранения.
В свою очередь, футболисты сборной Макао заявили, что готовы играть на Шри-Ланке и сообщили, что не несут ответственность за решение Футбольной ассоциации страны. Капитан команды Николас Торрао обратился в ФИФА и АФК с просьбой перенести игру против Шри-Ланки.
Добаим, что в первом матче Макао оказался сильнее Шри-Ланки (1:0).
Ответный поединок на Шри-Ланке должен был состояться 11 июня.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
18.06.2019 18:07