В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды. Футбол
"Королевскому" клубу грозят проблемы с правилом финансового фэйр-плей.
Четыре футболиста мадридского "Реала", с которыми клуб планирует расстаться в летнее межсезонье, отказались покидать команду, сообщает sport.es.
По информации издания - это Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Дани Себальос. Игроки дали четко понять руководству клуба и лично главному тренеру Зинедину Зидану, что не станут менять клубную прописку, даже если не получат достаточной игровой практики в следующем сезоне.
Отметим, что из-за демарша игроков у команды могут возникнуть проблемы с правилом финансового фэйр-плей - "бланкос" ударно потрудились на летнем трансферном рынке, купив уже пятерых футболистов на более чем 300 млн евро.
Кроме того, Зидан упорно хочет переманить в "Реал" из "Манчестер Юнайтед" своего соотечественника Поля Погба, стоимость которого оценивается в 150 млн фунтов.
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