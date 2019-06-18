Харлан в восьмой раз стала сильнейшей саблисткой Европы

Ольга Харлан – восьмое чудо света.

Харлан в восьмой раз стала сильнейшей саблисткой Европы
Ольга Харлан
Фото: instagram.com/olgakharlan

Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Германии.

В финале теперь уже 8-кратная чемпионка Европы встретилась с представительницей Франции Манон Брюне и одержала победу со счетом 15:12.

На пути к финалу Харлан в одни ворота вынесла немку Леи Крюгер (15:2), в 1/8 финала в ожесточенном бою победила испанку Арасели Наварро (15:13).

В четвертьфинале Ольга уверенно разобралась с тезкой из РоSSии Никитиной (15:8), а в полуфинале с таким же счетом победила венгерку Анну Мартон.

Напомним, что последний раз Харлан побеждала на ЧЕ еще в 2014-м году.

Чемпионат Европы, на котором разыграют 12 комплектов наград (по шесть среди мужчин и женщин) пройдет в Дюссельдорфе до 22 июня.


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