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Игрок "Динамо" забил супергол на Кубке Америки-2019 Дерлис Гонсалес отметился отменным ударом из-за штрафной площади. Дерлис Гонсалес Фото: fcdynamo.kiev.ua Хавбек сборной Парагвая Дерлис Гонсалес, принадлежащий киевскому "Динамо", а ныне выступающий на правах аренды за бразильский "Сантос", отметился красивым голом в матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки против национальной команды Катара (2:2). На 56-й минуте Дерлису удалось удвоить преимущество своей команды сильным и точным ударом метров с 25-ти. Мяч по уходящей траектории вонзился под штангу. Катару удалось довольно быстро восстановить статус-кво – до 77-й минуты катарцы дважды поразили ворота Хуниора Фернандеса. Добавим, в группе В, помимо парагвайцев и катарцев, играют аргентинцы и колумбийцы. Их очное противостояние неожиданно закончилось победой сборной Колумбии 2:0. Обзор матча Парагвай-Катар:

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